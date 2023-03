Sicilia, barcone con 500 migranti imbarca acqua: rischio nuova tragedia

StrettoWeb

“Circa 500 persone su un barcone nell’area SAR italiana: mandate subito i soccorsi“. È il messaggio che Alarm Phone lancia chiedendo aiuto. A pochi giorni dal naufragio di migranti di Cutro, a largo delle coste italiane rischia di verificarsi una nuova tragedia.

Sono in 500, fra cui molte donne e bambini, i passeggeri di un barcone che imbarca acqua in zona Sar italiana. Il peschereccio è stato avvistato dallo stesso aereo di Frontex che aveva individuato il caicco naufragato a Cutro. L’imbarcazione sarebbe partita dalle coste della Cirenaica e, secondo l’ultima posizione conosciuta, intorno alle 9 di questa mattina, sarebbe diretto verso le coste orientali della Sicilia, in direzione Siracusa. Richiesto l’immediato intervento delle autorità marittime italiane.