Messina Denaro, sulla maestra-amante deciderà il Ministro dell’Istruzione

Il caso della maestra Laura Bonafede arriva di fronte al ministro dell’Istruzione. La donna è stata sospesa per dieci giorni dall’Istituto Capuana-Pardo di Castelvetrano perché sarebbe stata vicina a Matteo Messina Denaro. Lo avrebbe coperto durante la latitanza e con il boss avrebbe avuto anche un rapporto sentimentale. Il caso dell’insegnante sarà ora al centro di un incontro, in programma domani a Roma, tra il ministro Giuseppe Valditara e l’assessore all’Istruzione in Sicilia, Mimmo Turano.

“Prima dell’incontro di domani non posso dire nulla – dice Turano interpellato dall’Adnkronos – sarei poco riguardoso nei confronti del ministro“. Ma ci tiene a dire che “la posizione del governo regionale è chiara e comunicata per tempo“. “Si tratta di una dipendente del Ministero dell’Istruzione, io sono l’assessore che da un indirizzo politico e lei è una dipendente del Ministero, quindi il confronto con il ministro è indispensabile“.