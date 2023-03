Il Messina attende Zeman, al “Franco Scoglio” arriva il Pescara: è partita la prevendita

StrettoWeb

Dopo il pari di ieri in casa del Monterosi, il Messina ospita il Pescara di Zeman – da poco tornato sulla panchina biancazzurra – nel turno infrasettimanale nel girone C di Serie C. La gara si giocherà mercoledì alle ore 14.30 e il club ha annunciato che “è scattata la prevendita“. I biglietti “si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it (https://www.postoriservato.it/elenco-date.html?idSpace=96) e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili al link: https://www.postoriservato.it/puntivendita-it.html”.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita.

Da 0-6 anni gratis.

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita.

Ragazze e donne 5€, più diritti di prevendita.

Over 65 8 €, più diritti di prevendita.

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita.

Da 0-6 anni gratis.

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita.