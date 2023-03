Nervosismo e cattiveria, il Messina strappa un punto al Monterosi: Zuppel decisivo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Termina in parità lo scontro salvezza fra Monterosi Tuscia e ACR Messina. I ragazzi di coach Raciti tornano in Sicilia con un punto conquistato in una gara nervosa e molto sentita, nella quale sono fioccati i cartellini ed è stato sventolato un rosso per parte.

All’8’ minuto Costantino scappa sulla sinistra, rientra verso il centro e fa partire un gran tiro sul quale Fumagalli si supera deviando in corner: sugli sviluppi dell’angolo Di Renzo mette paura alla retroguardia messinese con un gran tiro da fuori che finisce largo.

La partita è molto sentita, le due squadre non risparmiano colpi e qualche parola di troppo, la tensione sale in diverse occasioni. Al 38’ episodio incredibile: doppio rosso sventolato in faccia a Fofana e Di Paolantonio, un uomo in meno per parte. L’ultima emozione del primo tempo è una buona conclusione di Vitali che esce di poco alla sinistra di Fumagalli.

Nella ripresa il copione non cambia, ma il Monterosi Tuscia trova il gol. Al 58’ Piroli, capitano dei padroni di casa, sfonda in area e finalizza una pregevole percussione battendo Fumagalli per il gol del vantaggio. Il Messina si scuote e reagisce subito con una sforbiciata di Perez che colpisce una clamorosa traversa. A distanza di 10 minuti i siciliani trovano il pari: botta da fuori di Konate, palo e tap-in vincente di Zuppel alla prima rete stagionale. Gol che cristallizza la gara sul risultato di parità.

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 79 Crotone 65 Pescara 52 Foggia 49 Monopoli 45 Audace Cerignola 45 Picerno 44 Potenza 40 Virtus Francavilla 30 Juve Stabia 38 Giugliano 37 Latina 37 Avellino 36 Taranto 36 Monterosi Tuscia 32 Turris 30 ACR Messina 30 Viterbese 25 Fidelis Andria 21