Viola, che mazzata: Lumezzane vince 91-56, salvezza complicatissima

Difficile giocare solo un quarto e poter vincere l’intera gara in uno sport in cui ci sono altri 30 minuti da disputare. La Pallacanestro Viola già lo sa, ma dopo i primi 10 minuti smette di giocare e resta in totale balia di Lumezzane.

Un gran peccato viste le premesse: 19-18 al termine del primo quarto, addirittura 19-21 con il primo possesso del secondo. Poi il buio totale. Con Marchini da gestire, gravato di due falli, l’attacco di coach Bolignano si spegne e i padroni di casa dilagano. Sono 22 i punti di un indiavolato Perez, 15 quelli di Mastrangelo. Lumezzane si impone con merito 91-56.

Per la Pallacanestro Viola una dura batosta. Marchini con 24 punti e Spizzichini con 16 gli ultimi a mollare. Nessun altro in doppia cifra. Yusuf e Tiberti ancora da inserire nei meccanismi di un roster che perde anche Davis. La salvezza sembra un miraggio a 7 gare dal termine: servirebbe vincerle tutte o quasi…

AGGIORNAMENTI Fine partita! Lumezzane vince 91-56 Viola inesistente dopo il primo quarto di gara, Lumezzane dilaga e vince con ampio merito.

4°Q – Salvinelli in lunetta: 1/2 per il classe 2006, primo punto in B. 91-56

4°Q – Altri due per Dilas, il punteggio si fa pesantissimo. 90-56

4°Q – Tripla di Tilliander. 88-56

4°Q – Realizza Mastrangelo che poi soffia palla a Bischetti e ne mette altri 2. Ciaramella ne ruba un’altra poco dopo, altri 2. Mamma mia… 85-56

4°Q – Tripla di Marchini, sempre l’ultimo a mollare. 79-56

4°Q – Laquintana per Farina, 2 punti. 79-53

4°Q – Perez due volte in lunetta: 2/2 entrambe le volte. 79-51

4°Q – Fallo su Perez che va in lunetta: 2/2. 75-51

4°Q – Marchini realizza dopo un’ottima palla rubata da Farina. Poco dopo ne mette 2 ‘Spizzo’. 73-51

4°Q – Sbaglia la schiacciata Yusuf, dall’altra parte Perez non perdona. 73-47

4°Q – Segna Dalcò, primi due del quarto, sale a quota 13. 71-47

Fine 3°Q! - Lumezzane sempre avanti, rimonta complicatissima per la Viola

3°Q – Due per Perez sul finire di quarto. 69-47

3°Q – Due per Spizzichini con il gancio. 67-47

3°Q – Due per Marchini. Arrotonda con 2 punti dalla lunetta Spizzichini nell’azione successiva 67-45

3°Q – Tripla di Dalcò. 67-42

3°Q – Palleggio, arresto e tiro: Balic ne mette 2. 64-42

3°Q – Tripla di Marchini. 64-40

3°Q – Tripla di Perez che poi recupera palla e ne mette altri 2 l’azione successiva… 64-37

3°Q – Spizzichini ne mette 2. 59-37

3°Q – Tripla di Mastrangelo. 59-35

3°Q – Balic fa 2/2 in lunetta. 56-35

3°Q – Come non detto: palla persa, tripla di Scanzi. 56-33

2°Q – Due per Farina, bel taglio backdoor. Bischetti ne aggiunge altri 2, ci prova la Viola. 53-33

3°Q – Tripla di Mastrangelo. 53-29

3°Q – Spizzichini ne mette 2 dalla media. 50-29

3°Q – Ciaramella, 2 punti. 50-27

3°Q – Spizzichini risponde. 48-27

3°Q – Tripla di Maresca, si riprende da dove avevamo lasciato… 48-25

Fine 1° Tempo! - Lumezzane avanti 45-25, la Viola non c'è Sotto di 20 a fine primo tempo, sembra già una resa. Senza Marchini (14 punti), con 2 falli sul groppone spesi troppo presto, l’attacco segna di meno e i padroni di casa allungano con facilità.

2°Q – Dilas e Scanzi, 4 punti sul finire di quarto. 45-25

2°Q – Spizzichini fa 1/2 dalla lunetta. 41-25

2°Q – Tripla di Scanzi. 41-24

2°Q – Si, se ve lo stavate chiedendo, c’è anche la Viola in campo. Balic ne mette 2. 38-24

2°Q – Ancora Perez. 38-22

2°Q – Bomba di Perez… dentro. 36-22

2°Q – Dalcò in lunetta: 2/2. Lo stesso Dalcò l’azione successiva ne mette altri 2 33-22

2°Q – Maresca ne appoggia due. 29-22

2°Q – Scanzi ne mette 2. Arrotonda il punteggio Dalcò dalla lunetta dopo il fallo di Yusuf: 1/2. 27-22

2°Q – Yusuf, bella giocata e primi 2 punti in trasferta per lui. 24-22

2°Q – Risponde da 3 Dalcò. Poi Perez punisce su palla persa. 24-20

2°Q – Marchini per il sorpasso! 19-20

Fine 1°Q! - Gara accesa e divertente, Viola sotto di un solo punto 19-18 Tiene botta la Pallacanestro Viola, sotto di una sola lunghezza. Già 12 i punti di Marchini

1°Q – Fallo su tripla di Marchini: 3/3 ai liberi. 19-18

1°Q – Fossati risponde. 19-15

1°Q – Ne appoggia 2 Balic. 17-15

1°Q – Mastrangelo allunga. Dilas ne mette 2 altri due ai liberi. 17-13

1°Q – Tripla in risposta di Marchini dal mezzo angolo! 13-13

1°Q – Tripla di Maresca. 13-10

1°Q – Niente paura: Spizzichini e Marchini ristabiliscono la parità. 10-10

1°Q – Altri 2 per Dilas, poi tripla di Mastrangelo: in un amen è avanti Lumezzane. 10-6

1°Q – Ancora Dilas, due con fallo e libero dentro: accorciano i padroni di casa. 5-6

1°Q – Lo segue ‘Spizzo’, allungo neroarancio. 2-6

1°Q – Si sblocca Marchini, ottima notizia per i reggini. 2-4

1°Q – Spizzichini risponde. 2-2

1°Q – Si parte! Dilas firma i primi due per Lumezzane. 2-0

Lumezzane e Pallacanestro Viola stanno ultimando il riscaldamento Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. La Pallacanestro Viola ha raccolto solo una vittoria in trasferta in stagione, il rendimento fuori casa sarà importante da qui a fine stagione per provare a scalare la classifica.