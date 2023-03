Pallacanestro Viola, altro addio pesante: bye bye Davis

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo Renzi e Provenzani la Pallacanestro Viola perde per strada un altro pezzo importante del suo roster. I neroarancio rinunciano a Giambattista Davis, ala piccola titolare del quintetto di coach Bolignano.

Il lungo italo-americano, che dopo un inizio difficile (come per tutto il roster) si era preso il posto da titolare con diverse prestazioni convincenti, ha abbandonato la compagine reggina a stagione in corso, nel momento in cui serve la mano di chiunque per provare a restare aggrappati a una complicata salvezza. Alla base dell’addio un’importante offerta di lavoro dagli USA alla quale sarebbe stato difficile dire di no.