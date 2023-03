Italia-Ucraina al Granillo: stasera la facciata di Palazzo San Giorgio si illuminerà

StrettoWeb

La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è pronta ad accogliere la prima tappa di “Sfumature d’Azzurro”, la nuova mostra itinerante del Museo del Calcio che accompagnerà le gare casalinghe della Nazionale Under 21 per tutto il 2023. Un racconto della storia e dei trionfi della Nazionale maggiore maschile in parallelo a quelli delle Nazionali giovanili azzurre e della Nazionale olimpica. Un’esposizione che, tra l’altro, si arricchisce di una selezione di cimeli della collezione del Museo di Coverciano. Sarà possibile ammirare la coppa conquistata nel Mondiale del 2006 in Germania e quella vinta a Wembley nel 2021. Con ingresso gratuito, il museo sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 di sabato 25 e domenica 26 marzo e dalle 8.30 alle 13.00 di lunedì 27.

A inaugurare la mostra, sabato alle ore 9.00, ci saranno il Sindaco f.f. Paolo Brunetti assieme all’Assessore alla Cultura Irene Calabrò, in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria che patrocina l’evento; presenti anche i curatori della mostra e il presidente del Comitato Regionale Calabria Saverio Mirarchi. A fare da preludio all’apertura di “Sfumature d’Azzurro”, nella serata di venerdì, la facciata di Palazzo San Giorgio antistante la Pinacoteca Civica offrirà la visione di due suggestive immagini promozionali della partita che la Nazionale Under 21 giocherà lunedì 27 con inizio alle ore 20 allo stadio ‘Oreste Granillo’ contro l’Ucraina.

“Accogliere i cimeli del Museo del Calcio di Coverciano presso la nostra Pinacoteca civica – ha evidenziato l’Assessore Irene Calabrò – è il miglior modo di coniugare la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e i valori dello sport inteso nel suo carattere sociale e identitario. Sarà una splendida occasione per studenti e famiglie di rivivere momenti indimenticabili della storia calcistica nazionale e riscoprire i tesori della nostra città”.