Incidente in moto, muore il giovane Filippo: comunità di Barcellona Pozzo di Gotto sconvolta

Comunità di Barcellona Pozzo di Gotto sconvolta, in queste ore, per la morte del giovane Filippo Milone, scomparso a seguito dello schianto con la moto lungo la Strada provinciale 1 di Mojo Alcantara. Un weekend nero, in Sicilia, che si era aperto con un altro incidente in moto a Palermo e la tragedia di ieri a Trapani. Poi l’impatto di Filippo, che ha lasciato sgomento la provincia messinese.

Non ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma il ragazzo sembrerebbe aver perso il controllo del mezzo, andando a sbattere. Inutili i soccorsi successivi.

Foto di repertorio.