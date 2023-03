Guerra Ucraina, si scaldano gli animi. Il capo di Stato attacca Zelensky: “è un bastardo”

StrettoWeb

Animi ancora tesi, anche a livello comunicativo, sull’asse Russia-Ucraina. Anzi, in questo caso sull’asse Bielorussia-Ucraina. Il Presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko oggi ha infatti insultato pesantemente Volodymyr Zelensky, dandogli del “bastardo”. Il motivo? A detta sua avrebbe sabotato un aereo da ricognizione russo A-50, colpito da droni in una base aerea in Bielorussia.

Mentre annunciava la cattura del presunto responsabile dell’attacco del 26 febbraio vicino Minsk, Lukashenko ha utilizzato questi toni durissimi: “c’è solo una conclusione. Pensavo che l’Ucraina avesse bisogno di pace e che Zelensky facesse il tifo per il suo popolo. Ma Zelensky è solo un bastardo. Queste operazioni non possono essere portate avanti senza l’approvazione del leader del paese”, ha detto il capo di stato bielorusso.