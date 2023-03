La Russia accusa: “stanno facendo di tutto per non far finire la guerra in Ucraina”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È passato oltre un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, ma la pace sembra ancora alquanto lontana. Fra le parti in causa non c’è dialogo, la Russia accusa gli USA di fomentare l’Ucraina e impedirle di prendere decisioni differenti da quella di continuare la strenua e dispendiosa (in termini di vite umane) resistenza che va avanti ormai da tanti mesi.

“Washington non vuole porre fine alla guerra in Ucraina e sta facendo di tutto per continuarla“, È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia “Ria Novosti”, nel consueto briefing con i giornalisti.