Genoa-Reggina, che numeri dalla prevendita nonostante le difficoltà: il dato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nonostante le difficoltà, il muro amaranto c’è e risponde come sempre presente. Pochi dubbi, sinceramente. Anche a Genova, per il match di Marassi che si disputerà in anticipo venerdì 31 marzo, i supporters della Reggina saranno al fianco della propria squadra. Match proibitivo, sì, ma il giorno dopo è pesce d’aprile e la truppa di Inzaghi vorrebbe preparare lo scherzetto. Può approfittare di una sosta quanto mai salvifica in questo momento e di una vigilia in cui partirà sfavorita e con meno pressioni del solito.

Tornando ai tifosi, a poco più di 24 ore dalla prevendita – aperta ieri mattina – il numero di biglietti venduti si attesa intorno al migliaio. La metà, in pratica, della capienza disponibile, che supera di poco le 2 mila unità. E con 8 giorni ancora disponibili (la prevendita chiuderà giovedì 30 marzo), è alta la probabilità che il settore si riempia per intero.