Genoa-Reggina, è partita la prevendita: ampia capienza, può esserci pienone

Dieci giorni a Genoa-Reggina. Dopo la sosta per le Nazionali del prossimo weekend, ad aprire il successivo, quello a cavallo tra marzo e aprile, sarà l’anticipo tra i rossoblu secondi e gli amaranto. Per la sfida di Marassi è già attiva la prevendita da questa mattina. Fischio d’inizio ore 20.30. Sarà possibile acquistare online, attraverso il portale TicketOne o nei punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop). Il prezzo intero del tagliando per il Settore Ospiti è di € 15,00, mentre per gli Under 16 il costo è di € 10,00. Non sono previste prelazioni di alcun genere o scontistiche relative a sesso o età. La vendita riservata agli ospiti chiuderà giovedì 30 marzo alle ore 19:00 e non sarà consentito l’acquisto il giorno della gara.

La capienza totale del settore riservato ai tifosi amaranto è di 2.032 posti. Lo stadio “Ferraris” è uno tra i più grandi d’Italia, così dunque anche per il settore ospiti. Ci sono oltre 2 mila posti disponibili per i supporters amaranto, che siamo sicuri assieperanno anche i gradoni di questo impianto, nonostante il momento difficile.