Dal ricordo di Astori a Saladini e Cardona sotto la Curva: la FOTOGALLERY di Reggina-Parma

Un’altra sconfitta per la Reggina, la settima nelle ultime nove. Un cammino da retrocessione, da gennaio in poi, rispetto a quello da promozione diretta dell’andata. Però, a differenza del derby a Cosenza di martedì, in cui la squadra ha offerto la peggior prestazione stagionale e ha perso malamente in pieno recupero, oggi ha provato a giocarsela. La gara è stata in equilibrio fino all’ora di gioco. Poi la squadra ha cominciato ad abbassarsi, il Parma a crescere e il cambio di Camara ha svoltato la sfida, a cui è seguito il vantaggio di Vazquez, rimasto tale fino alla fine.

Come di consueto, StrettoWeb ha seguito la partita direttamente dal campo, con la presenza del nostro fotografo Salvatore Dato a bordo campo. Oltre alle fasi salienti del match, “catturato” anche il momento del ricordo a Davide Astori, calciatore prematuramente scomparso 5 anni fa e ricordato con la sua immagine impressa nel maxi schermo del Granillo al minuto 13 (suo numero di maglia); il nervosismo all’intervallo, con qualche calciatore e il mister a discutere con l’arbitro Irrati; nonché i saluti del patron Saladini e del Presidente Cardona agli ultras della Curva Sud. I due vertici societari hanno voluto ringraziare i tifosi che anche oggi hanno sostenuto la squadra per 90 minuti, chiedendogli compattezza in questo momento difficile. A corredo dell’articolo tutte le immagini della gara.