La forza e la fame di Haaland, Hulk e… Pippo Inzaghi

Probabilmente lo supererà, a Superpippo Inzaghi, in fatto di gol segnati in Champions. Anzi, il rischio è che possa frantumare ogni record, di questo passo, anche quello dei due extraterrestri Messi e Ronaldo. E probabilmente è anche più completo e più moderno, di Superpippo Inzaghi. Ma alzi la mano chi non vede, nei movimenti, nella tipologia e soprattutto nella fame dei gol di Erling Haaland, quelli del “nostro” Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina ma grande goleador italiano soprattutto con il Milan, ma ancor prima con la Juve.

Ieri Haaland ha ribadito al mondo intero quanto sia devastante, una forza della natura con una forza sovrumana. Ma lo sapevamo. Segna in tanti modi, in tutti i modi. Ma ieri ha segnato alla Pippo Inzaghi. Qualche “gollonzo”, tocchi a pochi centimetri dalla porta, gol in ribattuta, di respinta, scivolando. Con la classica fame e rapina del goleador. E qualcuno l’ha notato. Come ad esempio il giornalista Aaron West, il cui tweet è diventato virale ed è stato ripreso anche dalla Gazzetta dello Sport: “Se si sottoponesse Pippo Inzaghi al trattamento dei raggi gamma di Hulk, sarebbe Erling Haaland”, ha scritto. Insomma, Haaland è un po’ Pippo Inzaghi ma con i superpoteri di Hulk.