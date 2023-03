StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Milanesi in fotocopia. Dopo il Milan anche l’Inter stacca il pass per i quarti di Champions League sulla stessa falsariga dei cugini contro il Tottenham: 1-0 a San Siro, 0-0 in trasferta. Per i nerazzurri trasferta ostica in Portogallo, all’Estadio do Dragao, tana dei ‘Dragoes’ del Porto.

Una partita spigolosa, complicata, chiusa a reti bianche e facilmente prevedibile alla vigilia. L’Inter, forte del vantaggio dell’andata, gioca una gara attenta, ci mette cuore e grinta. Il Porto è rognoso come sempre, ma non può solo metterla sul piano dei nervi. I portoghesi si fanno più propositivi rispetto all’andata, ma trovano la risposta puntuale di Onana e della retroguardia nerazzurra.

Nel finale succede di tutto: un palo (con grande parata di Onana), una traversa e un incredibile salvataggio sulla linea di Dumfries salvano l’Inter e congelano lo 0-0 che vale i quarti di Champions a 11 anni di distanza dall’ultima volta.

Se nella gara dell’Inter le reti latitano, nell’altra partita della serata è un festival del gol. Dopo l’1-1 dell’andata, il Manchester City travolge 7-0 il Lipsia. Ben 5 gol li firma Erling Haaland… in 37 minuti, una media di un gol ogni 7 minuti circa. Numeri pazzeschi per il cyborg norvegese che segna su rigore il primo gol al 22′, due minuti dopo raddoppia, nel recupero del primo tempo è già tripletta.

Nella ripresa Gundogan fa in tempo a iscriversi al tabellino dei marcatori, prima che in 3 minuti, dal 54′ al 57′, Haaland butti dentro altri 2 palloni. De Bruyne firma il 7°. Per il bomber ex Borussia Dortmund sono 33 gol in 25 partite giocate in Champions League, mai nessuno come lui, battuto il record di Ruud van Nistelrooy di 31 gol in 34 partite.