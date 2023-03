Euforia Catanzaro, festa nella notte in città: ecco quando può arrivare la Serie B

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Festa Catanzaro! C’è euforia in città per il ritorno in Serie B, che avverrebbe a distanza di oltre 15 anni. Utilizziamo il condizionale solo per la matematica, l’unica a mancare al momento. Ma trattasi di formalità. E’ solo questione di tempo, infatti, affinché la squadra di Vivarini possa mettere nero su bianco un risultato frutto di un percorso straordinario, fantastico, cementato ieri con il pari a Crotone nello scontro diretto. Il punteggio dello “Scida” lascia i giallorossi a +14 dai rossoblu, quando mancano 7 giornate al termine del campionato.

La festa, dunque, è pronta, anche se la piazza giallorossa non sta più nella pelle e ha accolto con euforia il risultato di ieri sera, che non ha potuto festeggiare con la squadra allo “Scida” per via del divieto di trasferta imposto dalle autorità. Ma è accorsa in massa al “Ceravolo”, davanti al maxischermo installato all’interno dell’impianto, e poi si è riversata in strada, a tarda serata, attendendo l’arrivo del pullman coi beniamini passato dalla Strada Statale 106: “Serie B! Serie B!”, i cori dei tifosi tra sciarpe e bandiere. Quella stessa “Serie B”, accompagnata da “La capolista se ne va”, cantata dai calciatori negli spogliatoi al termine del match.

Questa festa, in realtà, potrebbe non interrompersi per molto, anzi, potrebbe proseguire e trovare l’esplosione definitiva di gioia nei prossimi giorni. Sì, perché al momento i punti disponibili sono 21 (7 giornate) e il distacco è di +14 (con scontri diretti a favore del Catanzaro). Questo significa che la squadra di Vivarini potrebbe festeggiare con quattro giornate d’anticipo, e cioè al termine del match del “Ceravolo” contro il Pescara di Zeman, previsto per sabato 25 marzo. Praticamente, tra 11 giorni. A meno che il Crotone non disperda punti per strada nelle prossime due e a quel punto la promozione potrebbe essere festeggiata anche domenica prossima (considerando il turno infrasettimanale). Ma è solo questione di tempo. Catanzaro prepara la super festa, attesa per oltre 15 anni.