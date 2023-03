Mogos chiama, Verna risponde: bel derby allo “Scida”, Crotone-Catanzaro finisce 1-1

StrettoWeb

Buoni ritmi, tante occasioni, due gran gol, ma tra Crotone e Catanzaro non vince nessuno. Il derby calabrese del girone C di Serie C termina in parità: 1-1 allo “Scida”, con Verna a rispondere a Mogos. Va meglio alla capolista, ovviamente, che mantiene i 14 punti di distacco ed è sempre più vicino a festeggiare la promozione in B.

La partita. C’è vivacità, buoni ritmi, diverse occasioni da una parte e dall’altra, manca solo il gol. D’Errico il più ispirato dei padroni di casa (due volte vicino alla rete), Biasci e Vandeputte i più pericolosi dall’altra parte. E’ dell’attaccante l’occasione più importante, con un bel dribbling in area e una conclusione che sfiora la traversa. Più bassi i ritmi nella seconda parte, che si conclude poi con il duplice fischio e le reti bianche.

La ripresa si apre con una clamorosa doppia occasione per il Catanzaro, capitata sui piedi di Vandeputte, che nel primo tentativo colpisce la traversa. Nel momento migliore dei giallorossi, però, la fiammata rossoblu, che passa in vantaggio con Mogos. Si addormentano gli ospiti in fase di palleggio, Chiricò ruba palla e serve il compagno, il quale da posizione defilata va a botta sicura sotto l’incrocio. Il Crotone, poi, sembra gestire. I cambi non scuotono i giallorossi, la difesa rossoblu non rischia nulla. Ma, come spesso accade, nel momento più inaspettato ecco il gol. E che gol. Scambio per vie centrali nello stretto, con la palla che arriva a Verna, il quale tira al volo dal limite e fa 1-1. L’ultimo quarto d’ora qualche ammonizione di troppo, girandola dei cambi, un Crotone più stanco e un Catanzaro più pimpante, ma non succede più nulla. Dopo 4 minuti di recupero la gara finisce in parità. Di seguito la classifica.

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 80 Crotone 66 Pescara 52 Foggia 49 Audace Cerignola 48 Picerno 47 Monopoli 45 Juve Stabia 41 Potenza 40 Avellino 39 Virtus Francavilla 39 Latina 38 Giugliano 37 Taranto 36 Gelbison 35 Monterosi Tuscia 32 Turris 31 ACR Messina 30 Viterbese 25 Fidelis Andria 24

AGGIORNAMENTI 90'+4 - E' FINITA: CROTONE-CATANZARO TERMINA 1-1! Triplice fischio del match: il derby Crotone-Catanzaro termina 1-1. Qualche tensione finale, con Kargbo che se la prende con l’arbitro e quest’ultimo, a muso duro, gli rifila un giallo per proteste.

90' - Sono quattro i minuti di recupero Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Ammonito Pontisso. Punizione pericolosa per il Crotone Arriva un altro giallo, questa volta per il Catanzaro: ammonito Pontisso e punizione in fase pericolosa per il Crotone.

85' - Giallo per Mogos e ultimi cambi Ammonito anche Mogos. E c’è anche l’ultimo slot dei cambi.

81' - Brignola sfiora il vantaggio Ora il Catanzaro spinge e sfonda sulla destra: il pallone viene messo in mezzo e Brignola anticipa Golemic, ma spara altissimo.

77' - Girandola dei cambi da entrambe le parti Doppio cambio da una parte e dall’altra. Energie finali per questo ultimo quarto d’ora.

72' - PAREGGIO CATANZARO, SUPER GOL DI VERNA! Cambia di nuovo il risultato allo “Scida”: il Catanzaro pareggia! Grande azione di prima per vie centrali, con Iemmello che spalle alla porta appoggia a Verna, il quale colpisce alla grande al volo e mette alla destra del portiere.

63' - Giallo anche per Cuomo Secondo ammonito e sempre per il Crotone: giallo per Cuomo, che ferma con le cattive Iemmello, il quale stava scappando in contropiede.

61' - Gomez sfiora il 2-0 Cross dalla destra, incorna Gomez, palla fuori di poco.

60' - Doppio cambio Catanzaro Vivarini pesca dalla panchina: dentro Pontisso e Brignola per Situm e Ghion. Il Catanzaro ricorre alle forze fresche per provare a cercare il pari.

56' - Ammonito Vitale Primo giallo della sfida, solo all’ora di gioco, a dimostrazione di una partita comunque corretta: ammonito Vitale del Crotone.

54' - GOL CROTONE, SEGNA MOGOS! Cambia il match allo “Scida”: segna il Crotone nel momento migliore del Catanzaro! Errore in disimpegno dei giallorossi, ruba palla Chiricò in posizione pericolosa e serve Mogos, che da posizione defilata tira forte di destro e la mette sotto l’incrocio. Esplode lo stadio!

52' - Ancora Vandeputte, palla alta Identica azione a quella di qualche minuto fa per il Catanzaro. Questa volta è Iemmello a condurre il contropiede, servendo sempre sulla sinistra Vandeputte, il quale va ancora col piattone a giro, ma la palla è alta.

48' - Catanzaro a un passo dal vantaggio: traversa di Vandeputte! Clamorosa occasione del Catanzaro in avvio di ripresa. Solito contropiede micidiale, condotto da Biasci, che serve Vandeputte; quest’ultimo tira a botta sicura ma colpisce la traversa, dopo tocco decisivo del portiere.

46' - Comincia la ripresa di Crotone-Catanzaro E’ cominciata la ripresa del derby.

45' - Termina il primo tempo: reti bianche allo "Scida" Duplice fischio dell’arbitro: 0-0 tra Crotone e Catanzaro. Tante occasioni, soprattutto nella prima mezz’ora, ma nessun gol.

37' - Gol del Crotone con Tribuzzi, ma è fuorigioco Palla in mezzo, Tribuzzi stacca da solo e mette dentro, ma era avanti e il guardialinee fischia l’offside. Si resta 0-0.

35' - Fase più tranquilla di gara Dopo una prima mezz’ora pimpante, ora ritmi più bassi. Qualche minuto fa ci ha provato Iemmello col piattone, ma il tiro è stato lento e impreciso.

24' - Vandeputte-Brighenti, doppia occasione Catanzaro Di nuovo Catanzaro! Brighenti esce bene palla al piede e il contropiede giallorosso si conclude dai piedi di Vandeputte, che ci prova dai 20 metri: respinge il portiere, palla in corner. E in quest’ultima occasione Brighenti sfiora il palo.

22' - Crotone, ancora D'Errico! D’Errico, ancora lui, risponde a Biasci e ci prova dal limite: è corner.

19' - Catanzaro a un passo dal vantaggio! Che giocata di Biasci, che in area salta un avversario e tira a botta sicura, la palla sfiora la traversa.

16' - Il Catanzaro comincia a farsi vedere Dopo dei corner in serie, Vandeputte prova la conclusione. Il Catanzaro comincia a farsi vedere dalle parti avversarie.

12' - Corner per il Catanzaro, qualche scaramuccia in area Il primo corner della sfida è per il Catanzaro. Qualche scaramuccia in area prima della battuta, l’arbitro prende in mano la situazione.

5' - Prima occasione, è del Crotone: D'Errico sfiora il vantaggio Prima occasione della sfida: D’Errico ci prova dal limite col piattone, palla non di molto alta sopra la traversa.

1' - E' cominciato il derby Crotone-Catanzaro! E’ cominciato il derby calabrese dello “Scida” tra Crotone e Catanzaro.

Crotone-Catanzaro, le formazioni ufficiali Queste le scelte di Zauli e Vivarini. CROTONE: 1 Dini, 3 Cuomo, 5 Golemic (C), 9 Gomez, 10 Petriccione, 13 Vitale, 14 Mogos, 18 Gigliotti, 19 Tribuzzi, 27 D’Errico, 32 Chiricò. A disp: 22 Branduani (GK), 40 Lucano (GK), 2 Giron, 7 D’Ursi, 11 Cernigoi, 15 Papini, 21 Carraro, 23 Crialese, 24 Kargbo, 26 Calapai, 36 Spaltro, 77 Pannitteri , 86 Awua, All. Zauli CATANZARO: 1 Fulignati, 5 Martinelli, 8 Verna, 9 Iemmello, 14 Scognamillo, 18 Ghion, 23 Brighenti, 24 Sounas, 27 Vandeputte, 28 Biasci, 92 Situm. A disp.: 16 Sala (GK), 90 Grimaldi (GK), 3 Tentardini, 6 Welbeck, 7 Rolando, 10 Bombagi, 13 Fazio, 17 Brignola, 20 Pontisso, 21 Curcio, 44 Gatti, 77 Katseris, 88 Cinelli, 99 Cianci. All. Vivarini