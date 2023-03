Dehors, nuovo confronto Martino-Versace: “regolamento datato”, ma “Reggio va tutelata”

StrettoWeb

Questa mattina in Commissione ci si è riaggiornati sulla questione dehors e gazebo a Reggio Calabria. La storia è nota: c’è un regolamento del 2017 che impone solo l’utilizzo di ombrelloni e tavolini rimovibili all’aperto su Corso e piazze principali; regolamento che negli ultimi anni, anche e soprattutto per via del Covid, non è stato però rispettato appieno. Questo è stato il motivo di alcune frizioni, qualche giorno fa, tra Carmelo Versace e l’Assessore Angela Martino, che appunto questa mattina si sono di nuovo confrontati sulla vicenda a qualche ora dall’operazione di smontaggio delle strutture sul Corso.

L’Assessore Martino: “Reggio va tutelata al pari di tutte le altre città d’arte d’Italia”

A margine dell’incontro abbiamo intercettato tutte le parti in causa, chiedendo delucidazioni. “Sono in corso di attenta analisi le situazioni relative a mancati pagamenti o abusi sulle strutture della città – ha affermato Angela Martino in esclusiva a StrettoWeb – Non sarà un lavoro breve, si è iniziato da Corso e piazze principali e si arriverà fino alle periferie. Da gennaio sto dialogando con le categorie per immaginare una nuova visione di uso esterno degli spazi, ma sono due filoni di azioni diverse. Il secondo non può essere un alibi per non pretendere di riportare ordine e decoro nelle nostre strade. Reggio va tutelata al pari di tutte le altre città d’arte d’Italia, da Roma a Firenze. Dai primi di gennaio è attivo un nuovo portale per le richieste di occupazione suolo, invito a visitarlo da parte di chi può”.

“In una città come la nostra, in cui è alta l’evasione fiscale, il messaggio deve essere chiaro e improntato alla legalità”, ribadisce infine l’Assessore precisando la divisione tra atti gestionali e atti di indirizzo politico, come si può vedere nel video in evidenza.

Versace: “il regolamento è datato e va rivisitato”

A dire la sua anche Carmelo Versace: “in Commissione abbiamo discusso di una rivisitazione del regolamento in vigore dal 2017, facendo una quadro dei morosi e cercando di capire se le morosità sono dovute a problematiche Covid o a delle irregolarità, su cui ovviamente non si può transigere. Non aver ascoltato dalle associazioni di categoria il volere della città ha creato anche un po’ di confusione nella comunicazione all’esterno. Il regolamento del 2017 è datato, va rivisitato anche perché dopo il Covid c’è un altro mondo”.

Cardia: “si è fatta chiarezza, dal 2017 a oggi è cambiato il mondo”

In questa vicenda emerge anche la posizione delle Opposizioni, nella persona del Consigliere Comunale Mario Cardia, intercettato da StrettoWeb: “oggi si è fatta un po’ di chiarezza – ha detto – Abbiamo letto di provvedimenti che vanno a vessare le attività commerciali sul Corso Garibaldi, dove sono stati effettuati controlli e intimidazioni a smontare le strutture. Tutto giusto dal punto di vista della legalità, ma non condividiamo la poca chiarezza e il perché alcuni controlli vengano fatti in alcune zone e in altre no e soprattutto perché questo non sia stato discusso in VI Commissione. Dal 2017 a oggi è cambiato il mondo, c’è stata una pandemia e c’è una guerra mondiale”.

