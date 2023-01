Presentato a Palazzo Zanca un video promozionale della città di Messina | FOTO

18 Gennaio 2023 14:42

Un video promozionale della città di Messina con le riprese dei luoghi simbolo che costituiscono il patrimonio architettonico, artistico, culturale e sportivo attraverso il coinvolgimento di personalità cittadine. E’ quanto presentato oggi a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile. All’incontro con la stampa, cui hanno preso parte l’Assessore alla Cultura e Turismo Enzo Caruso e l’Esperto alle Politiche Sportive Francesco Giorgio, sono intervenuti il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella; il Presidente di Sicindustria Sicilia Pietro Franza; il Segretario Generale della Camera di Commercio Paola Sabella; e il Presidente Fabrizio Costantino, unitamente allo staff tecnico e alle atlete della società Desi Shipping Akademia Messina, impegnata nel campionato di serie A2 di volley femminile.

“Mi complimento per l’iniziativa – ha spiegato il Sindaco Basile – che valorizza le bellezze della nostra città attraverso un percorso turistico-istituzionale simpatico ed inedito e che è la sintesi di una collaborazione sinergica tra il Comune di Messina, l’Università, la Camera di Commercio e l’Akademia Messina. ‘Insieme Uniti per Messina’, così come recita il video, è uno slogan che deve rappresentare la linea guida del nostro modo di operare, giorno dopo giorno, sul territorio in maniera condivisa e collaborativa”. Il video promozionale, che rappresenta un omaggio alla Città, è stato curato da Todo Modo tv con direzione artistica di Josè Villari, regia e montaggio di Alessandro Ghezza.