Una star a Reggio Calabria, Beatrice Venezi debutta al “Cilea”: “non vedo l’ora di rivedere i Bronzi” | INTERVISTA

19 Dicembre 2022 22:18

L’ultima volta fu Riccardo Muti nel 2012. Un colosso della musica nella città dello Stretto. Ma in questi giorni, e a poche ore dal concerto diretto al Senato, in cui ha guidato l’orchestra sotto gli occhi del Premier Giorgia Meloni, un altro ospite speciale (e che ospite) fa visita a Reggio Calabria. Si tratta di Beatrice Venezi, Direttore d’Orchestra di fama internazionale, una delle personalità più influenti e importanti al mondo nel suo campo. Dopo aver trascorso qualche ora a Taormina (ricopre attualmente il ruolo di Direttore Artistico della Fondazione Taormina Arte presso il Teatro Antico di Taormina), il Direttore d’Orchestra torna per la seconda volta a Reggio Calabria, ma per la prima volta davanti allo splendido scenario del Teatro Cilea. La donna è la guest star del Concerto di Natale, organizzato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che si terrà appunto presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea” mercoledì 21 dicembre alle ore 20:30. Venezi, che conta oltre 160 concerti e oltre 40 opere liriche, ha ricoperto il ruolo di Direttore Principale di diverse Orchestre d’Italia e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Nel 2017 è stata inserita dal Corriere della Sera tra le 50 donne dell’anno e nel 2018 è stata la Forbes ad inserirla tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni. A qualche giorno dal Concerto di Natale al “Cilea”, l’abbiamo intercettata all’interno del Teatro, prima delle prove, chiedendogli cosa ne pensa di Reggio, del Teatro stesso e cosa si aspetta dall’esibizione.

Accogliente, sorridente e molto disponibile, Beatrice Venezi ricorda con piacere Reggio, “il Lungomare, i Bronzi, che ho già visto ma che non vedo l’ora di rivedere, riscoprire, dopo questo importante anniversario. E’ la prima volta che mi esibisco in questo bel teatro, si percepisce che è il cuore pulsante della vita culturale di Reggio, intitolata a un compositore di rilievo che anzi dovrebbe avere più spazio nella programmazione. Il concerto di mercoledì sarà un bel modo per farci gli auguri di Natale con la musica. Il messaggio che voglio lanciare dopo un periodo così brutto? Credo non ci sia modo migliore della bella e immortale musica, che fa parte dell’immaginario collettivo. Un messaggio di bellezza in un momento in cui ci siamo quasi assuefatti a tutto quello che c’è di negativo, abituati al bombardamento continuo di notizie negative, che restituiscono una visione distorta del mondo. C’è tanta bellezza nel mondo da scoprire e vorrei che il messaggio di Natale fosse proprio questo. Il teatro, poi, ci può far riscoprire quella socialità perduta in quest’ultimo periodo”, ha aggiunto.