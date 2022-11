E’ di Reggio Calabria lo stallone più bello d’Italia: il cavallo reggino che ha trionfato a Fieracavalli | FOTO

7 Novembre 2022 15:33

Fieracavalli Verona: successo per il dottor reggino Carmelo Scaramozzino allevatore di cavalli Paint Horse

Reggio Calabria ancora una volta presente tra le stelle di Fieracavalli Verona, la più importate manifestazione internazionale dal 1898 legata al mondo del cavallo. Questa volta tocca al dottor Carmelo Scaramozzino, medico veterinario e allevatore di cavalli Paint Horse (razza di cavalli americani noti per le loro bellissime varietà di mantelli) che con il suo splendido stallone black ovvero VS MR HARLEY ICE TE, si aggiudica tutte le gare dell’APHA SPECIAL EVENT FIERACAVALLI 2022, gara ufficiale dell’Associazione Americana Paint Horse con giudici provenienti dagli Stati Uniti, uscendone come campione assoluto!

Con i titoli di Champion Stallion, Gran Champion Stallion all ages, e miglior mantello della manifestazione nella categoria Color Class sia APHA che AQHA Fieracavalli Verona 2022, Harley ha letteralmente vinto tutto!

Questo magnifico stallone che aveva già vinto il campionato europeo nel 2017 in Germania si riconferma miglior soggetto di razza Paint Horse anche in Italia. Harley è visibile e disponibile come riproduttore presso il Centro di Riproduzione Equina Scaravet, clinica veterinaria di proprietà sempre del dottor. Carmelo Scaramozzino sito in Mortara di Pellaro a Reggio Calabria unico punto di riferimento in Calabria per questo settore.

Grande soddisfazione e orgoglio quindi per la nostra terra e per questo cavallo davvero apprezzato da tutti gli appassionati italiani e non per la sua bellezza. Non per ultimo i nostri complimenti vanno al dottor. Carmelo Scaramozzino da anni intento al miglioramento della medicina veterinaria nel settore ippiatrico sul territorio soprattutto con la nascita del suo centro di riproduzione equina che con le ultime tecnologie all’avanguardia nel settore delle inseminazioni artificiali ed embryo transfert ha letteralmente migliorato e perfezionato il mondo allavatoriale alla nostra latitudine.