31 Ottobre 2022 15:36

Reggio Calabria, successo per l’iniziativa “Puliamo il mondo”: centinaia di ragazzi insieme per ripulire le spiagge della Costa Viola

Uno straordinario successo per l’iniziativa “Puliamo il mondo” promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con la collaborazione di Legambiente e delle Amministrazioni comunali di Villa San Giovanni, Bagnara e Palmi. Il progetto, finanziato dal Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse 6 obiettivo specifico 6.5.A azione 6.5.a.1 “Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000”, si è anche avvalso del contributo decisivo delle Associazioni di volontariato della Costa Viola e dei docenti e degli studenti dell’I.C. Giovanni XXIII di Villa S. Giovanni, dell’Istituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Bagnara, dell’I.C. Ugo Foscolo di Bagnara e dell’ I.C. San Francesco di Palmi. L’iniziativa era stata presentata nei giorni scorsi a Palazzo Alvaro alla presenza del Consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana, Salvatore Fuda, dei sindaci dei Comuni coinvolti, Giusy Caminiti, di Villa San Giovanni, Giuseppe Ranuccio di Palmi e Adone Pistolesi, di Bagnara Calabra, del funzionario del Settore Ambiente della Metrocity, Sabrina Santagati e della responsabile del Circolo Legambiente Reggio Calabria, Lidia Liotta. Nell’occasione il Delegato Fuda aveva illustrato le finalità di un progetto che “ha l’obiettivo di stimolare nuova consapevolezza e un più deciso spirito di comunità territoriale intorno ai temi, centrali, della tutela dell’ambiente e del miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti che a noi sta particolarmente a cuore”.

Villa San Giovanni

Appuntamento alle 9 per 50 ragazzi e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, e i volontari delle associazioni del territorio, che di buona lena hanno lavorato fino alle 10, ripulendo la spiaggia di San Gregorio, sotto il promontorio di Santa Trada sulla Costa Viola, raccogliendo vari sacchi di rifiuti di ogni genere, anche di ferro. Dopo un po’ di meritato riposo la bellissima passeggiata lungo il sentiero di Torre Cavallo, reso agibile con molti interventi e una costante manutenzione dal CCV – Coordinamento Associazioni della Costa Viola. Accompagnati da Angelo Raso di Legambiente e dal biologo Angelo Vazzana, che lungo il percorso hanno parlato ai ragazzi della storia e particolarità naturalistiche e climatiche del luogo. Lungo il percorso si ammirano i resti della torre cinquecentesca e la fortezza di Murat. Sosta, infine, al belvedere per godere del panorama mozzafiato dello Stretto e delle Isole Eolie, favoriti dalla giornata limpida e soleggiata. Alle 11.30 rientro a scuola dei ragazzi con gli scuolabus, messi a disposizione dalla nuova e sensibile Amministrazione Comunale di Villa San Giovanni.

Palmi

All’appuntamento di Palmi la presenza dei volontari delle associazioni e dei comitati civici di Rovaglioso e di Scinà di Palmi hanno reso possibile una proficua pulizia dell’area, in cui sono stati raccolti rifiuti differenziati di plastica, vetro e ingombranti. In prima linea con le maniche rimboccate anche il sindaco di Palmi e Consigliere metropolitano Giuseppe Ranuccio, insieme ai colleghi della Giunta comunale. Presente anche una rappresentanza della Guardia Costiera. L’area prescelta, oltre a godere del panorama dei circa 14 chilometri della meravigliosa costa ricadente nella ZSC “Costa Viola e Monte S. Elia” e dello Stretto, è arricchita da una spiaggia profonda protetta da un’ampia e preziosa zona dunale. In più si tratta di un bene confiscato alla mafia, che potrebbe essere restituito alla cittadinanza e al turismo con un intervento di recupero ambientale e delle attrezzature per il tempo libero e lo sport.

Bagnara

Grande risposta da parte del territorio e affluenza di partecipanti all’iniziativa. La manifestazione è iniziata alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti presso il lungomare di Bagnara. Circa 190 ragazzi dell’istituto comprensivo “Ugo Foscolo” di Bagnara accompagnati dal Dirigente Scolastico Renato Scutellà e dai docenti sono stati accolti dal Sindaco Adone Pistolesi e dai componenti della giunta tra cui l’assessore all’Ambiente Gramuglia. Cartelloni colorati e manifesti accuratamente preparati dai ragazzi hanno fatto da cornice all’evento. Presenti inoltre i volontari della Croce Rossa e tanti altri volontari delle associazioni del territorio che con in clima di festa hanno lavorato fino alle 12,30 ripulendo la spiaggia del lungomare di Bagnara raccogliendo vari sacchi di rifiuti di ogni genere. Ai presenti è stata spiegata l’importanza della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT9350158 “Costa Viola e Monte S. Elia” che individua un territorio di grande pregio ambientale lungo la fascia litoranea tirrenica della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che racchiude importanti habitat in cui sono presenti altrettanto importanti specie, alcune, quali la Posidonia oceanica, ritenute prioritarie da tutelare e preservare.