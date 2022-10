Reggio Calabria: a Palazzo San Giorgio premiati gli atleti della società Sportiva Calabria di pattinaggio artistico “Solo Dance”

1 Ottobre 2022 09:54

Il sindaco ff Paolo Brunetti ha accolto in Municipio gli atleti del pattinaggio reggino, ringraziandoli per l’impegno e la passione con i quali portano alto il nome della Città nelle massime competizioni nazionali

Nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, Il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha premiato gli atleti della società Sportiva Calabria di pattinaggio artistico “Solo Dance”. Venti giovani e giovanissimi atleti reggini hanno ricevuto il riconoscimento per gli ottimi risultati conseguiti che, inoltre, hanno permesso alla società Sportiva di mantenere il primato di Campione d’Italia anche per l’anno 2022.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella, la presidente regionale per la Calabria della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Marisa Lanucara ed Antonella Marra presidente del comitato provinciale.

Particolare compiacimento il Sindaco f.f. Paolo Brunetti ha espresso per il “gioco di squadra” della Società, consegnando a ciascun atleta un attestato di riconoscenza. Fra questi, si distinguono i campioni d’Italia Anita FERRARO, per la categoria Divisione Nazionale D e Giulio NERI, per Giovanissimi. Sul secondo gradino, nella rispettiva categoria, sono ascese Marianna MANTI, Deva MEDURI, e Maria ANTONIETTA FERRARO, mentre hanno conseguito la medaglia di bronzo Laura SURACE e Gabriella ABBAGNARA.

Significativa, poi, la riconoscente testimonianza di Paolo Brunetti alla Presidente della società Sportiva Calabria Emilia LABATE: “Per la dedizione e la professionalità dedicate alla crescita sportiva del pattinaggio artistico i cui successi contribuiscono a dare prestigio alla nostra Comunità”.