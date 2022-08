29 Agosto 2022 15:18

Klaus Davi in vacanza a Reggio Calabria fa il bagno con la mascherina. Le immagini

Qualche giorno di vacanza a Reggio Calabria per Klaus Davi, già candidato a sindaco della città dello Stretto. Ieri, il noto giornalista, era impegnato in un nuotata nelle splendide acque reggine con una mascherina FFP2 non passando di certo inosservato, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

In serata, Klaus Davi lascerà la Calabria, dopo un po’ di relax, per fare ritorno a Milano.