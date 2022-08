Reggio Calabria: all’Arena dello Stretto la serata di apertura dello Xenía Book Fair | FOTO

6 Agosto 2022 18:00

Reggio Calabria: all’Arena dello Stretto la serata di apertura dello Xenía Book Fair, rassegna letteraria organizzata dalla Leonida Edizioni

Nella serata di ieri all’Arena dello Stretto – Lungomare “Italo Falcomatà” di Reggio Calabria si è tenuta la serata di apertura della VII edizione dello Xenía Book Fair, rassegna letteraria organizzata dalla Leonida Edizioni in concerto con Sonartis Academy, Associazione Georgia in Calabria, Comunità Armena Calabria, Associazione Culturale Anassilaos e Creative Digital Printers. La serata, presentata da Maria Teresa Notarnicola, si è aperta con un saluto da parte di Stefano Iorfida (presidente dell’Associazione Anassilaos), del dott. Domenico Polito (editore della Leonida Edizioni) e del prof. Andrea Calabrese (docente ordinario presso il conservatorio “F. Cilea” di RC, autore, insegnante di Narratologia e studioso di Dante) per continuare poi con il primo salotto letterario, in cui i temi del Viaggio e dell’Incontro, elementi centrali del Festival, sono stati analizzati dagli scrittori Antonio Calabrò e Giuseppe Patti (Leonida Edizioni).

Nel successivo incontro, Ludovico Abenavoli, Nino Cannatà (curatore) e Rosario Previtera hanno presentato il libro La via italiana dello stoccafisso (LYRIKS, 2021), un viaggio attraverso la storia culturale, gastronomica e scientifica di un piatto decretato patrimonio UNESCO. Maria Teresa Notarnicola ha poi intervistato lo scrittore Vitaliano Fulciniti, autore di Dall’accoglienza all’integrazione. L’esperienza del Cara Casa del Regional Hub Sant’Anna in Calabria (Rubbettino, 2019), al centro del dialogo i temi del rapporto con l’Altro e dell’opportunità rappresentata dall’integrazione. Il quarto salotto letterario ha visto protagonisti Mimma Mollica, presidente dell’Associazione Altea, con il libro L’emporio delle ridondanze (Città Del Sole, 2022) i cui ricavati verranno devoluti all’associazione stessa, e Marco Ambrosi, professore di italiano e storia, musicista (band Nuju) e scrittore (Rubbettino, Leonida Edizioni) con il libro da lui curato, L’altro allo specchio (prefazione di Dacia Maraini, Compagnia Editoriale Aliberti, 2020), che racconta, in forma romanzata, le storie di ragazzi immigrati da varie parti del mondo.

Il teatro è divenuto protagonista del quinto incontro nel quale hanno dibattuto Achille Concerto (medico chirurgo, scrittore), Oreste Arconte (giornalista e direttore di “Nuovo Gangiurgolo”), Antonio Malaspina (attore e regista), Nino Sergi (architetto, docente d’arte ed esperto di fumetti) e Alessandro Berardi (autore Kimerik). A chiudere l’ultimo salotto letterario le parole di Anna Elisa Meliadò (insegnante di Yoga della Risata), Cristian Belloni e Andrea Giordano (autori Leonida Edizioni) e Renato Costa (editore della Edizioni Beroe) in cui il tema portante del Festival, il viaggio, da fisico è divenuto letterario, metaforico e interiore.