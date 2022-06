Concerto Vasco Rossi a Messina: “sarà primo grande evento a rifiuti zero” | FOTO

17 Giugno 2022 12:03

Gli operatori hanno posizionato per l’occasione postazioni complete per tutte le tipologie di materiali da differenziare

MessinaServizi sarà presente al primo evento in città post-Covid garantendo tutti i servizi annessi e connessi con la gestione dello Stadio “Franco Scoglio”, dalla pulizia straordinaria di tutta l’area esterna, dello svincolo ai parcheggi e dell’impianto stesso. “Sarà il primo grande Evento a rifiuti zero in città – spiega Pippo Lombardo, presidente di Messinaservizi Bene Comune – e difatti, in ogni varco d’ingresso allo Stadio e in tutti i punti di raccolta rifiuti messi a disposizione dei 40.000 spettatori che raggiungeranno la città per partecipare al Concerto, saranno posizionate postazioni complete per tutte le tipologie di materiali da differenziare”.

Un concerto da record, dunque, ma anche da ricordare per l’iniziativa “green”. “Tutte le postazioni, oltre 100 – prosegue Lombardo – , saranno controllate per l’intera durata dell’affluenza del pubblico, dello spettacolo e durante il deflusso del pubblico stesso, dagli operatori della partecipata del Comune, per il giusto utilizzo dei contenitori della raccolta differenziata messi a disposizione”. “Il nostro obiettivo – prosegue Lombardo – è quello di sensibilizzare i cittadini e i visitatori verso buone pratiche anche durante eventi canori o sportivi, senza mai dimenticare l’attenzione al decoro e al rispetto dell’ambiente. In questi ultimi anni abbiamo visto come i messinesi sono riusciti ad adattarsi a corrette abitudini con il porta a porta, non possiamo certo dimenticarle durante grandi eventi cittadini”.