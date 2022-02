Berlusconi allo stadio con la fidanzata reggina: diventa virale il bacio con Marta Fascina durante Monza-Pisa [FOTO]

19 Febbraio 2022 22:13

E’ diventata virale un’immagine di Silvio Berlusconi e della fidanzata di origine reggine, Marta Fascina, che si sono lasciati andare ad un bacio tra le tribune dell’U-Power Stadium durante Monza-Pisa

E’ tornato allo stadio, Silvio Berlusconi. Lo aveva già fatto sabato scorso, sempre in occasione del match interno del suo Monza. Oggi, però, è andata male, con la sconfitta di misura dei brianzoli nello scontro diretto contro il Pisa. Ma solo pochi giorni fa il leader di Forza Italia non si era recato al Tribunale di Milano, al processo Ruby Ter, presentando un impedimento per motivi di salute. Oggi insieme a lui, tra gli spalti dell’U-Power Stadium, oltre ad Adriano Galliani c’era la fidanzata, Marta Fascina. La donna, napoletana della zona di Portici, è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, a Reggio Calabria. E’ diventata virale un’immagine sui social che vede lei e Berlusconi lasciarsi andare ad un bacio tra le tribune dell’impianto lombardo.