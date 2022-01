Scerbatura e potatura: Messinaservizi prosegue l’attività in tutta la città [FOTO]

26 Gennaio 2022 13:05

Incessante l’attività di scerbatura e potatura sulle strade, nelle Ville, nelle aree a verde, all’interno dei Cimiteri, degli Impianti Sportivi e nelle Scuole del territorio comunale, da parte di Messinaservizi. “Nello specifico spiega il presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo – il territorio suddiviso in n.3 macroaree di intervento, sud, centro e nord, è oggetto di attività messe in campo dopo l’avvio del contratto aggiuntivo per la cura del verde la gestione del decoro urbano affidatoci dal comune poco meno di un anno fa”. In particolare, si sta procedendo: nella zona sud i lavori di scerbatura in atto interessano le aree a verde, le scuole, i cimiteri, gli impianti sportivi e le strade del villaggio C.E.P., seguiranno il Villaggio di Santa Lucia Sopra Contesse e San Filippo inferiore e superiore. I lavori di potatura in atto interessano il villaggio UNRRA e il villaggio C.E.P., seguiranno il villaggio Santa Lucia Sopra Contesse, Case Gescal, Villaggio Aldisio, Fondo Fucile e Villaggio Bordonaro. Nella zona centro i lavori di scerbatura in atto interessano le ville, le aree a verde, le scuole, gli impianti sportivi, il Gran Camposanto e tutte le strade del centro a rotazione. I lavori di potatura proseguiranno con inizio, nella giornata di domani della via S. Cecilia e a seguire via Trieste e via Trento fino a completamento l’intero centro città. Nella zona nord i lavori di scerbatura in atto interessano le aree a verde, le scuole, i cimiteri, gli impianti sportivi, le strade del villaggio Annunziata e a seguire il Viale Giostra. I lavori di potatura in atto interessano il villaggio San Licandro, seguiranno il Viale Annunziata, il Torrente Trapani e il Viale Giostra.