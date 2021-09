Escursionista si procura una lussazione ad una spalla dopo una rovinosa caduta in Aspromonte, salvato dal Soccorso Alpino [FOTO]

26 Settembre 2021 23:46

Tratto in salvo un escursionista dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria in Aspromonte

Si è concluso da poco l’intervento iniziato nel pomeriggio presso la Diga del Menta, in Aspromonte. La Centrale Operativa del 118 di Reggio Calabria allertava la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Aspromonte per un escursionista che, dopo una rovinosa caduta, si procurava una lussazione ad una spalla. Una squadra di tecnici della stazione Aspromonte ha prontamente raggiunto il ferito che si trovava presso la Diga del Menta. L’escursionista veniva imbarellato, dopo aver immobilizzato la spalla, e consegnato all’ambulanza del 118 attraversando la fiumara prima e lungo il sentiero di risalita successivamente. Intervento estremamente impegnativo che ha visto una intensa collaborazione con i Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e Gambarie.

Presenti sul posto anche I Carabinieri. Attivato anche il V Reparto Volo della Polizia di Stato. In alto la FOTOGALLERY.