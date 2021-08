Reggio Calabria, alla Marina di Porto Bolaro attracca lo splendido yacht “Piropo” [GALLERY]

28 Agosto 2021 18:10

Reggio Calabria: il lussuoso yacht “Piropo” alla Marina di Porto Bolaro, le immagini

Spettacolo alla Marina di Porto Bolaro per l’attracco dello splendido “Piropo”. L’ingegnere Caltagirone, arrivato con uno Jet privato all’Aeroporto dello Stretto, ha raggiunto il lussuoso yacht per trascorrere qualche giorno di vacanza. Non è la prima volta che il “Piropo” giunge nel nostro territorio: già lo scorso 9 maggio aveva attraccato al Porto di Reggio Calabria ed in totale è la terza visita nello Stretto nel giro di pochi mesi. Sicuramente per lo sviluppo turistico della zona sarebbe importante il progetto portato avanti (anche se ostacolato) dall’imprenditore Falduto, ossia il Mediterranean Life, da realizzare in prossimità del centro commerciale Porto Bolaro che si fonda sulla creazione di un porto turistico ampio e moderno.

Il Piropo IV è un mezzo lungo 56 metri, dotato di 5 cabine ed in grado di ospitare 24 persone tra componenti dell’equipaggio ed ospiti. In alto la FOTOGALLERY completa.