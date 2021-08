Caos incendi in Sicilia, rogo a Motta Sant’Anastasia: elicottero della Marina Militare ha estinto le fiamme [FOTO e VIDEO]

5 Agosto 2021 23:14

Nel pomeriggio di ieri, 4 agosto, un elicottero AB212 del 2° Gruppo Elicotteri della Stazione Elicotteri della Marina Militare (/maristaeli) di Catania è decollato per fornire supporto alle operazioni antincendio in provincia di Catania. L’intervento in contrasto all’incendio che si è sviluppato in località Terre Nere nel comune di Motta Sant’Anastasia e nei pressi del Comune di Belpasso è stato richiesto dalla Prefettura di Catania.

L’elicottero della Marina Militare ha estinto l’incendio in due ore circa, grazie a numerosi rilasci di acqua attinta, per rapidità d’intervento, da una cisterna presente nelle vicinanze della zona interessata dall’incendio. La competenza nel volo a bassissima quota degli equipaggi della Marina Militare ha permesso la riuscita della missione effettuata nelle vicinanze di centri abitati. L’elicottero della Marina Militare, ad incendio estinto, è rientrato presso la Stazione Elicotteri riprendendo lo stato di prontezza operativa a favore della collettività.