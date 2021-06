Ribelle e fuori dagli schemi: Martina Maccari, la moglie di Bonucci tra famiglia e nuovi progetti [FOTO]

“nèttare è un progetto editoriale che diventa un racconto collettivo del quale fare parte. Oggi raccontarsi è una grande opportunità e nèttare nasce per questo. Qui troverai le parole, le voci e i volti di chi cerca nell’altro, l’eco delle sue emozioni“, si legge sul sito del progetto, che invita le persone a raccontare le proprie storie. Martina Maccari, come confessato da lei stessa in una bellissima ed intima chiacchierata col marito che fa parte proprio di questo nuovo progetto, non ambisce alla popolarità, che comunque già ha con 218 mila follower su Instagram, ma vuole lasciare il segno ed è adesso finalmente arrivato il momento per lei di lavorare per raggiungere i suoi sogni.

Una Wags, insomma, fuori dagli schemi. Seppur sia difficile vedere Wags belle che non ballano, pronte solo a mettersi in mostra per il loro fisico statuario e sensuale, Martina ha di certo una marcia in più e punta a colpire tutti prima con la testa che col corpo che, infatti, non mette mai in mostra in maniera avvenente e sexy come tante altre colleghe.