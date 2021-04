Reggio Calabria: i colori della bandiera armena proiettati su Palazzo San Giorgio in ricordo del 106° anniversario del Genocidio [FOTO]

25 Aprile 2021 21:15

Reggio Calabria non dimentica il Genocidio armeno, i colori della bandiera proiettati su Palazzo San Giorgio per ricordare il 106° anniversario

Reggio Calabria ricorda il Genocidio armeno proiettando nel 106° anniversario i colori della bandiera su Palazzo San Giorgio. Ricordiamo che la Comunità Armena-Calabria, presieduta da Tehmine Arshakyan ed i fondatori Sebastiano Stranges e Carmine Verduci, è stata convocata, nella giornata di ieri, nella sede comunale per un’audizione fortemente voluta dall’VIII^ Commissione pari opportunità, pace diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione per parlare dell’importanza ed il valore umano del Genocidio del Popolo Armeno. In alto la FOTOGALLERY completa.