Coronavirus: Flavio Insinna consegna i pacchi alimentari di Emergency a Catanzaro [FOTO]

16 Gennaio 2021 17:06

Catanzaro: l’attore Flavio Insinna è tornato ad aprire i pacchi. Questa volta, però, non sono quelli di un quiz televisivo, ma i pacchi alimentari distribuiti da Emergency

Sabato 16 Gennaio, l’attore Flavio Insinna è tornato ad aprire i pacchi. Questa volta, però, non sono quelli di un quiz televisivo, ma i pacchi alimentari distribuiti da Emergency: il conduttore de L’Eredità oggi si è unito ai volontari di Catanzaro per distribuire beni di prima necessità a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia. “Nel mio piccolo cerco di esserci quando c’è da dare una mano ad Emergency perché Emergency aiuta le persone – ha dichiarato Flavio Insinna –. Essendo una persona fortunatissima per me è un obbligo morale, non potrei fare altrimenti, sempre insieme ad Emergency perché quando ci sono le persone che soffrono in tutto il mondo, Emergency c’è e nel mio piccolo ci voglio essere anche io.” “nessuno escluso. Neanche chi è ora in difficoltà” è un programma di sostegno iniziato lo scorso maggio e attivo nelle città di Catanzaro, Milano, Roma, Napoli e Piacenza, che prevede la consegna di un pacco alimentare settimanale a seconda nel numero dei componenti del nucleo familiare, al quale si aggiunge mensilmente un pacco di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale. Dallo scorso maggio ad oggi, in tutta Italia sono stati consegnati oltre 57.500 pacchi alimentari a 2.580 famiglie grazie all’aiuto di 925 volontari. Il progetto nessuno escluso non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di una rete di associazioni, comuni e gruppi autorganizzati in ogni città, che si sono fatti carico dell’identificazione dei beneficiari e della distribuzione dei pacchi. Per segnalare persone che hanno necessità di aiuto a Catanzaro ci si può rivolgere alle associazioni presenti sul territorio calabrese che stanno collaborando con Emergency : Un raggio di sole, Solid’ali, Associazione San Vincenzo, Nati per amare, Emmaus, Stella Popolare, Centro Calabrese di Solidarietà e l’Assessorato alle Politiche sociali di Catanzaro. Questo progetto è stato possibile anche grazie alla generosa partecipazione delle aziende che hanno donato a Emergency i loro prodotti: https://www.emergency.it/aziende/nessuno-escluso/.