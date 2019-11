Reggio Calabria gli ha voluto bene veramente: più di 4.000 al PalaCalafiore per Marco Mengoni, tutte le immagini del concerto [FOTO e VIDEO]

27 Novembre 2019 00:17

Reggio Calabria, le spettacolari immagini del concerto di Marco Mengoni al Palacalafiore: fan in delirio per l’artista viterbese

Oltre 4.000 persone in delirio per Marco Mengoni al PalaCalafiore di Reggio Calabria per l’unica tappa calabrese dell’Atlantico Tour del noto cantante viterbese: due ore di concerto con alcune tra le canzoni più belle e famose del repertorio dell’artista che ha raccolto l’apprezzamento del pubblico, composto in modo molto eterogeneo da tutte le generazioni.

Quella di Reggio Calabria è la penultima tappa italiana del Tour di Mengoni, che adesso sarà in Sicilia, a Catania per tre serate consecutive (28, 29 e 30 Novembre) prima di cantare a Bruxelles (4 Dicembre), Amsterdam (6 Dicembre), Francoforte (8 Dicembre), Colonia (10 Dicembre), Zurigo (13 Dicembre), Barcellona (15 Dicembre) e Londra (18 Dicembre).

