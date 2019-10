Fabio Lo Monaco, il vignettista dell’Arsenale Militare di La Spezia è di Reggio Calabria

22 Ottobre 2019 11:17

Un passato da appartenente alla Marina Militare ed oggi in veste di civile dipendente dell’Arsenale spezzino, Lo Monaco vanta anche un passato come fumettista per la Walt Disney

Si chiama Fabio Lo Monaco ed è nato e cresciuto a Reggio Calabria in quel di Gallico. Un passato da appartenente alla Marina Militare ed oggi in veste di civile dipendente dell'Arsenale spezzino, Lo Monaco vanta anche un passato come fumettista per la Walt Disney, sue copertine di Topolino in uscita sia in Italia che negli Usa. Un trascorso che non poteva sfuggire alle maestranze della Base Navale della Marina Militare che, in occasione del 150° anniversario della fondazione, ha visto bene in Lo Monaco una matita da valorizzare. Infatti, all'artista reggino è stato affidato il compito di raccontare attraverso una serie di vignette la vita dell'Arsenale Militare di La Spezia attraverso simpatiche e, allo stesso tempo, professionali creazioni artistiche. L'Arsenale ligure, voluto poco dopo l'unità d'Italia, venne ultimato dopo circa 8 anni di grandi lavori nel 1869 per ospitare la sede della Regia Marina. La costruzione dello stesso fu un'opera davvero di carattere nazionale anche perché la manodopera provenne da tutta la penisola ed in particolare dal Sud Italia. I 150 anni hanno quindi dato la giusta importanza a questo evento e che grazie a Fabio Lo Monaco ha permesso un maggior risalto. Il tutto in uscita in una delle più importanti testate giornalistiche nazionali ossia La Nazione, in tiratura locale. Un plauso ad un altro figlio della nostra terra che si è saputo far valere.

