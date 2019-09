L’Ocean Viking entra nel porto di Messina: a bordo 182 migranti [FOTO]

24 Settembre 2019 10:36

L’Ocean Vinking è arrivata a Messina: a bordo ci sono anche donne e bambini, la più piccola ha una decina di giorni

L’Ocean Viking è arrivata al porto di Messina, con a bordo i 182 migranti salvati in mare, tra cui donne e bambini. La più piccola è una bimba che ha meno di due settimane di vita. Ad attendere l’imbarcazione di Sos Mediterranè e Medici senza frontiere la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura, come già accaduto in passato. I migranti saranno trasferiti nell’hotspot di Bisconte, in attesa della ripartizione con altri paesi europei. Nella gallery le immagini dell’attracco al porto e dello sbarco.

