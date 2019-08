Expopet: a Catania il più grande salone in Sicilia dedicato interamente agli animali

9 Agosto 2019 19:17

Torna l’appuntamento con Expopet 2019 a Catania: appuntamento con il salone più grande in Sicilia dedicato interamente agli animali

Fervono i preparativi per Expopet 2019 Catania. Dopo il successo ottenuto a Palermo, il salone dedicato interamente agli animali d’affezione e da compagnia più grande della Sicilia, torna per la tappa catanese il 21 e il 22 settembre all’interno del centro fieristico Le Ciminiere, dalle 10.30 alle 20.00.

Ma cosa potranno trovare i visitatori in Fiera in queste due giornate?

Ecco un piccolo assaggio:

• Area Falconeria

• Toelettatura Gratuita

• Area Avicola Ornamentale

• Area Allevatori

• Area Consulenza Legale

• Area Market

• Attività ludico ricreative baby& fido

• Centri Cinofilia Sportiva

• Microchippatura Gratuita

• Area di Pet Selfie

• Fattoria Didattica

Numerosi i momenti di intrattenimento e di formazione in programma tra cui le dimostrazioni e prove di Agility e di addestramento, le dimostrazioni delle Unità cinofile delle forze dell’ordine. Ed inoltre i seguitissimi stage di Toelettatura, il concorso cinofilo amatoriale, la sfilata di moda canina, ed anche interventi e dimostrazioni di Primo intervento Animale e i consigli su cosa fare in caso di smarrimento o furto di animali.

Presenti anche gli allevatori che nel corso delle due giornate faranno una presentazione delle razze canine e dello loro caratteristiche.

Non mancherà nemmeno uno dei momenti tanti attesi di Expopet, ovvero la benedizione degli Animali.

Gli amanti dell’esotico, ma anche i più curiosi, potranno ammirare invece le meraviglie dell’Exotic World, l’area espositiva dedicata a rettili, anfibi, chiocciole giganti, insetti e quanto inerente a questo affascinante mondo, in cui sarà possibile apprendere tante nozioni interessanti su questi animali, entrati ormai a far parte delle case di tanti italiani.

Ed infine, ma non per ultimo, Expopet punta come ogni anno i riflettori su diverse tematiche importanti a tutela degli animali, come ad esempio randagismo e abbandono, che proliferano soprattutto nel corso della stagione estiva. All’interno della fiera quindi, sarà possibile incontrare diverse Associazioni animaliste e adottare tanti cuccioli in cerca di una famiglia che si prenda cura di loro.

L’ingresso ad Expopet è € 6.00 oppure € 4.00 se iscritti al Fans Club direttamente sul sito. Per bambini fino a 6 anni l’ingresso è gratuito.

Valuta questo articolo