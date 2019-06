La “crociata” contro il tabagismo passa da Messina: il presidente della Fondazione Smoke Free World attraversa a nuoto lo Stretto [FOTO e VIDEO]

25 Giugno 2019 14:19

“La rivoluzione mondiale antifumo”: il presidente della Foundation for a Smoke-Free World, Dr. Derek Yach, ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina. Il ChoEhar di Catania pioniere nella ricerca contro il tabagismo

Spettacolo questa mattina sullo Stretto di Messina. Da Capo Peloro ha preso il via la sfida per un mondo libero dalle sigarette a combustione: l’impresa da Torre Faro alla spiaggia di Cannitello di Derek Yach, il presidente della Foundation for a Smoke-Free World. Il dottor Yach, registrando un tempo di tutto rispetto, ha attraversato a nuoto lo spazio di mare che separa la costa siciliana da quella calabra, suggellando così l’inizio di un grande percorso di ricerca che vede il CoEhar di Catania pioniere della “rivoluzione globale antifumo”. Proprio ieri infatti Riccardo Polosa, direttore del Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di Catania (CoEHAR) ha presentato i nove nuovi progetti di ricerca per aiutare i fumatori a dire addio alle sigarette. Con lui c’era anche il presidente della Foundation for a Smoke-Free World, Dr. Derek Yach, il direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania, Francesco Purrello e l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. Si tratta di nove progetti a carattere internazionale e interdisciplinare, finanziati dalla Fondazione mondiale presieduta da Yach. Si stima che nel mondo ci siano 1 miliardo di fumatori e che 6 milioni di fumatori muoiano per malattie fumo-correlate. Stamattina Mr. Yach, giunto in Italia da New York, ha sfidato le correnti del Mar Ionio e del Tirreno, dando simbolicamente il via alla crociata contro il tabagismo e StrettoWeb ha seguito in diretta la traversata. A corredo dell’articolo le suggestive immagini scattate sullo Stretto di Messina e le interviste rilasciate ai nostri microfoni da Derek Yach e dal professor Polosa.

