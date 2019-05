Elezioni Europee, Salvini: “I 5 stelle non sono i miei avversari” [FOTO]

26 Maggio 2019 16:35

Elezioni europee, Salvini: “Auguro il meglio agli alleati. Se la Lega vince cambia tutto in Europa”

“Auguro il meglio ai miei alleati. Con i 5 stelle sto governando, non posso avere avversari negli amici di governo”. Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver votato per le elezioni europee a Milano. “Auguro la stessa identica fortuna e successo ai miei alleati- continua-, gli unici miei avversari sono a sinistra, sono il Pd, sia in Italia come in Europa. I miei avversari -ha aggiunto-sono Zingaretti, Renzi, e l’Europa degli Schulz, dei Macron, delle Merkel. Se la Lega sarà il primo partito-conclude-, salendo rispetto all’anno scorso, vuol dire che quello che è stato fatto è stato apprezzato dagli italiani”.

“In italia non cambia nulla, cambia tutto in Europa per quanto mi riguarda, se la Lega vince“. Lo ha detto Matteo Salvini dopo aver votato per le elezioni europee a Milano. “E’ una certezza -continua-, che da domani tutti la smettano di attaccare, di insultare criticare, si lavori rispettando il lavoro degli altri. Per carità, le opposizioni sono opposizioni e le critiche e gli insulti da parte loro ci stanno, ma le critiche e gli insulti quotidiani nelle ultime settimane dagli alleati sono più strani. A me interessa vincere in Italia per cambiare l’Europa. Tutte le altre analisi-conclude-, di cosa succede al governo, i ministri, i rimpasti non mi interessano”.

