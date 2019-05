Le nuove frontiere della Bioarchitettura: a Messina la Convention Nazionale Inbar [FOTO e INTERVISTE]

2 Maggio 2019 16:51

Al via a Messina la Convention Nazionale Inbar: è la prima volta che l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sceglie la Sicilia per il suo appuntamento più importante dell’anno. Focus su ambiente e nuove frontiere della Bioarchitettura

Presentata stamane a Messina la Convention Nazionale Inbar, che si terrà nella città dello Stretto dal 3 a al 5 maggio. Presenti all’incontro di stamattina a Palazzo Zanca il Presidente Nazionale Anna Carulli, del Presidente di ConfCommercio Carmelo Picciotto, del componente del Comitato Scientifico Nazionale Pino Falzea e del Presidente della Commissione CAM Nunzia Coppola. La convention si svolgerà al Capo Peloro Hotel: è la prima volta che l’INBAR (Istituto Nazionale di Bioarchitettura) sceglie la Sicilia per il suo appuntamento più importante dell’anno.

Per tre giorni si alterneranno relatori e gruppi di lavoro sulle importanti tematiche legate all’ambiente e alla Bioarchitettura. In particolare si parlerà di CAM (criteri ambientali minimi) e del Manifesto per la Pianificazione Territorile Integrata, presentato a Roma il 29 gennaio 2019, quali prospettive per la tutela e la salvaguardia del territorio.

“I modelli progettuali che potevano essere visti e proposti come avanguardistici 30 anni fa – ha detto il Presidente INBAR Anna Carulli – oggi sono diventati consuetudine. E tale attuale consuetudine si può dire con orgoglio che sia stata raggiunta anche grazie al lavoro che l’Istituto, attraverso i suoi soci, ha svolto sul campo per decenni attraverso corsi, eventi, progetti e più in generale impegno. Siamo di fronte alla necessità di definire un nuovo modello, una nuova proposta, ancora ‘avanguardistica’ e, soprattutto, di prospettiva, che consenta all’istituto di riaffermarsi nel ruolo innovatore, trainante e proponente che caratterizza, da sempre, la nostra identità e che gli ha consentito di attestarsi come l’associazione nazionale di settore più longeva in un panorama che nei decenni si è arricchito di mille figure, più o meno settoriali, più o meno idealiste, più o meno affariste, più o meno inseguitrici delle mutate finalità ambientali, progettuali, imprenditoriali e sociali“.

Tra i relatori di questa intensa “tre giorni”, provenienti da tutte le parti d’Italia, i membri del Comitato Scientifico Nazionale, dell’Ufficio Studi e delle Commissioni Nazionali, Francesco Parisi, Pino Falzea, Raffaella Lione, Gino Mazzone, Giuseppe Scannella, Roberto Tognetti, Ivano Verra, e poi ancora Giò Dardano, Nando Bertolini, Giorgio Origlia, Nunzia Coppola, Vincenzo La Manna, Giuliano dall’O’, Federico Morchio, Gianni La Cagnina, Antonio Amore, Donatella Wallnofer, Silvano Tramonte, Alessandro Damiani, Marco Caserio, Raffaella Patrone e Cristiana Rossetti.

L’evento, organizzato dal Coordinamento Regionale INBAR Sicilia-Sezioni di Agrigento, Catania, Caltanissetta, Messina e Ragusa, è patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, dal Green Building Council Italia, da Biourbanism ISB, dal Consiglio Nazionale dei Geometri, dall’ARPA, dalla Consulta degli Architetti di Sicilia, dall’Ordine degli Architetti di Messina, dall’Ordine degli Ingegneri di Messina, dall’Ordine dei Geologi di Sicilia, dal Collegio dei Periti Industriali di Messina, dal Collegio dei Geometri di Messina e da ConfCommercio Messina.

