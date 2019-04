Reggio Calabria: al Consiglio Regionale la cerimonia di consegna del Premio Cultura Giovani 2019

8 Aprile 2019 10:22

Al Consiglio Regionale la cerimonia di consegna del Premio Cultura Giovani 2019 promosso dal Circolo “Rhegium Julii” di Reggio Calabria

Sabato 13 aprile, alle ore 10.00, presso l’auditorium “Nicola Calipari” del Consiglio Regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di consegna del Premio Cultura Giovani 2019, organizzata dal Circolo Culturale “Rhegium Julii”, nell’ambito delle celebrazioni del cinquantennale dalla sua fondazione. Nel corso della manifestazione, cui parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale on. Nicola Irto, il Sindaco della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà e la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Dott. Maurizio Piscitelli, sarà proiettato un video prodotto da Orsola Toscano ed Ilda Tripodi da titolo Reggio: le voci e l’anima. Questo è il tema dell’anno che sarà oggetto della conversazione degli studenti finalisti dei Licei scientifici “Alessandro Volta” e “Leonardo da Vinci”, dal Liceo Classico “Tommaso Campanella”, dal Liceo Statale “Tommaso Gullì”, dell’Istituto tecnico economico “Raffaele Piria” di Reggio Calabria, dell’Istituto, che hanno superato una importante selezione: Il poeta Octavio Paz, meditando sull’essenza della poesia nel poemetto: “Notturno di Sant’ildefonso” scrive:“Tra il fare e il vedere, / azione e contemplazione, /dare occhi al linguaggio:/ La poesia non è la verità:/ è la resurrezione delle presenze, / la storia/ trasfigurata nella verità del tempo non datato. / La poesia, / come l storia, si fa; la poesia,/ come la verità si vede… /La poesia…./è vedere/ la quiete nel movimento, /il transito/ nella quiete”. Argomentando con appropriati approfondimenti personali, commenta i versi del noto Poeta e illustra il tuo punto di vista sul valore della poesia come azione e testimonianza nel mondo contemporaneo. Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico Prof. Franco Cernuto e composta dalle proff. sse Benedetta Borrata, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino e Ilda Tripodi, con Rosaria Surace nelle vesti di Segretaria, ha già definito la selezione di tutti i partecipanti, ma solo sabato 13 aprile si conosceranno i nomi degli studenti vincitori di quest’anno per i quali sono previsti premi particolarmente significativi, tra cui un tablet, targhe, attestati e il cofanetto libri predisposto dal Circolo organizzatore”.

Ecco i finalisti che si contenderanno il Premio per l’anno 2019:

Giulia Amaddeo, Elena Bonaccorsi e Giovanni Polimeni del Liceo Classico Tommaso Campanella; Valentina Candido, Sebastiano Pellicanò, Anna Rosa Postorino e Denisa Vainescu del Liceo statale Tommaso Gullì; Emanuela Fortuna, Sara Guido, Domenico Manuardi del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci; Giulia Alampi e Maria Chiara Pellicanò dell’Istituto tecnico economico Raffele Piria; Alessia Siclari e Sara Tarantino del Liceo Scientifico Alessandro Volta.

Il percorso seguito dal gruppo giovanile del Rhegium Julii ha registrato sempre uno straordinario successo e molti, partecipando alla selezione del Premio Seminara ed altre iniziative, hanno acquisito le tecniche per sviluppare l’analisi critica di un testo ed hanno presentato diversi e importanti scrittori. I vincitori del Premio Cultura giovani 2019 saranno dal Presidente del Consiglio Regionale on. Nicola Irto, non appena sarà decisa la data di convocazione dei Dirigenti del Circolo.

