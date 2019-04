Far west a Milano, agguato in strada: due persone a bordo di uno scooter affiancano la macchina della vittima e gli sparano

Paura a Milano, dove un uomo di 46 anni, è stato ferito in un agguato alla testa. Due persone a bordo di uno scooter, intorno alle 08:00, hanno affiancato la macchina della vittima e gli hanno sparato addosso. Al momento l’uomo è in gravi condizioni in ospedale. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita del 46enne: la pista privilegiata è quella del regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga.