Elezioni Spagna: vittoria del Partito Socialista e del blocco di sinistra, crollo del Partito Popolare [FOTO e DATI]

28 Aprile 2019 23:49

Elezioni Spagna: il Partito Socialista conquisterebbe 123 seggi, il Partito Popolare non andrebbe oltre i 65, 42 quelli attribuiti a Podemos e 24 quelli conquistati da Vox

Vittoria del Partito Socialista e del blocco di sinistra, crollo del Partito Popolare. E’ il verdetto che si delinea in Spagna a urne chiuse e dopo lo scrutinio del 78% dei voti. Il Partito Socialista conquisterebbe 123 seggi, il Partito Popolare non andrebbe oltre i 65. A Ciudadanos ne verrebbero assegnati 57. Sono 42 quelli attribuiti a Podemos e 24 quelli conquistati da Vox, che porta l’estrema destra in Parlamento. Il Partito Socialista, in un’eventuale coalizione con Podemos, non raggiungerebbe la maggioranza assoluta di 176 seggi. Per sostenere un esecutivo, quindi, sarebbe necessario l’appoggio degli indipendentisti

(AdnKronos)

