Migliaia di fedeli a Paravati per la beatificazione della mistica Natuzza Evolo [FOTO]

6 Aprile 2019 19:59

A Paravati migliaia di devoti provenienti della Calabria e da tutta l’Italia, per la beatificazione della mistica Natuzza Evolo

Migliaia di devoti provenienti della Calabria e da tutta l’Italia, questo pomeriggio hanno raggiunto Paravati, paese di Natuzza Evolo nata a Paravati il 23 agosto 1924 e morta il 1 novembre 2009, per assistere alla beatificazione della mistica. La cerimonia si è svolta nella Cattedrale di Mileto presieduta da Luigi Renzo, vescovo di Mileto- Nicotera-Tropea.

La mistica di Paravati ha fatto della sua vita un’offerta continua a Dio mediante la preghiera, l’accoglienza, la fiducia in Gesù e Maria, l’accettazione delle sofferenze. Sul suo corpo per tutta la vita la mistica ha portato i segni di misteriosi fenomeni (ferite sanguinanti e stimmate) che non hanno mai trovato alcuna spiegazione scientifica. Renzo aveva comunicato ai fedeli questa notizia l’11 novembre scorso nella Villa della Gioia di Paravati, alla presenza di migliaia di fedeli giunti da ogni parte d’Italia, in occasione del 25° anniversario dell’arrivo della statua del “Cuore immacolato di Maria rifugio delle anime” voluta dalla Evolo.

