Reggio Calabria: torna la “Festa del Cioccolato”, due giorni per i più golosi sul Corso Garibaldi [DETTAGLI e INFO UTILI]

14 Marzo 2019 13:05

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Marzo torna a Reggio Calabria la Festa del Cioccolato , presentata la Sesta Edizione

Presentata questa mattina, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio la sesta edizione della Festa del Cioccolato. Con il pregiatissimo Patrocinio del Comune e la stretta collaborazione della Confcommercio per la sesta volta il dolcissimo appuntamento con il Cioccolato Artigianale. Da Venerdì 15 a Domenica 17 Marzo come ogni anno su corso Garibaldi il pool di cioccolatieri della CHOCO AMORE (associazione nazionale cioccolatieri) saranno i protagonisti indiscussi di tutta la Città tra gusto, animazione e didattica per deliziare i più “golosi” e non solo.

Il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali promosso dalla CHOCO AMORE è l’unico evento gastronomico monotematico esistente che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove e muove tutta la cultura che interessa questo nobile e affascinante alimento. Anche l’APAR crede e promuove questo tour tanto da essere parte integrante del progetto, partecipando attivamente alla festa di Reggio Calabria con la presenza dei loro più validi esponenti della pasticceria e cioccolateria.

Promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale è molto importante anche perché ci aiuta a scegliere il cioccolato “VERO” rispetto a quello industriale che con gli additivi aggiunti per farlo ovviamente durare a lungo, perde il sapore del cacao vero, l’aroma ed il retrogusto elementi tipici di questo alimento considerato fin dai Maja il “Cibo degli Dei”. E non solo, antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo; il cioccolato artigianale non fa male e la Festa di Reggio Calabria è un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Quindi Cioccolato Artigianale proposto in mille ricette per tutti i gusti e per tutti i palati come fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato, con frutta secca e dalle forme più variegate: macchine fotografiche, smarphone, tablet, personaggi dei cartoni animati, scarpe fashion, borse, trucchi e tanto altro ancora. Dalle ore 10:00 a Notte la Festa del Cioccolato sarà pronta ad accogliere in Città, i turisti e i visitatori provenienti da tutta la provincia, inclini a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, ed Il CHOCO PLAY, impara giocando, un mezzo simpatico per avvicinare i bimbi più piccoli al cacao. Ma anche per gli adulti sarà possibile assistere ad alcune dimostrazioni sulla lavorazione del cioccolato a cura dei Maestri dell’APAR.

Abbinare laboratori didattici per bambini, attività di spettacolo ed intrattenimento con staff di animazione di livello de Il CERCHIO MAGICO, insieme al gustosissimo cioccolato artigianale, rende questa kermesse unica nel suo genere.

