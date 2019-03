Reggio Calabria, camion dei Vigili del Fuoco sprofonda in una voragine a Santa Caterina: chiesto l’intervento di (altri) pompieri per soccorrerlo [FOTO LIVE]

5 Marzo 2019 15:21

Reggio Calabria: sprofonda la strada a Santa Caterina, camion dei Vigili del Fuoco rimane incastrato

Incredibile quanto accaduto pochi minuti fa a Reggio Calabria e precisamente in una traversa della via Santa Caterina. Un camion del vigili del fuoco è sprofondato all’interno di una voragine che si è aperta nell’asfalto durante il passaggio del mezzo. Il pesante veicolo è soccorso, in questi minuti, da un altro camion dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti su richiesta dei colleghi. Evidenti le condizioni di emergenza del manto stradale cittadino, che in un caso come questo hanno compromesso persino l’intervento dei pompieri richiesto da alcuni residenti della zona.

L’1 Dicembre 2012 a poche centinaia di metri era accaduto un episodio analogo (qui le foto).

