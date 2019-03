27 Marzo 2019 00:10

Claudio Baglioni incanta il PalaPentimele di Reggio Calabria, un live di quasi tre ore in cui il cantautore italiano ha suonato tutti i principali pezzi del repertorio mandando in estasi i tantissimi fan presenti

PalaPentimele di Reggio Calabria tutto esaurito per il primo dei due concerti in città di Claudio Baglioni (mercoledì 27 marzo il secondo live). Esibizione straordinaria quella del noto cantante: un concerto di quasi tre ore in cui Baglioni ha suonato tutti i principali pezzi del proprio repertorio (Questo piccolo grande amore, Mille giorni di me e di te, Strada facendo, Amore bello) mandando in estasi i tantissimi fan presenti. In alto la fotogallery completa.

