Tensione al confine tra Francia e Italia: manifestanti dei gilet gialli bloccati [GALLERY]

9 Febbraio 2019 22:05

Tensione al confine tra Francia e Italia: una trentina di Gilet gialli guidati da Maxime Nicolle sono stati bloccati dalla polizia sul percorso che avevano intrapreso per varcare la frontiera

Prosegue la protesta dei gilet gialli in Francia. Anche oggi la protesta è sfociata in violenza e dimostrazioni. Una trentina di Gilet gialli guidati da Maxime Nicolle sono stati bloccati dalla polizia sul percorso che avevano intrapreso per varcare la frontiera con l’Italia. A quanto si apprende – e secondo quanto riportato anche dall’edizione online del quotidiano francese Nice Matin – il vasto servizio d’ordine, che ha visto impegnata pure la gendarmeria, sarebbe stato organizzato per filtrare l’afflusso di Gilet gialli alla frontiera italiana. A un certo punto, l’ autostrada e’ stata del tutto chiusa, con uscita obbligatoria a La Turbie. “Sono entrato in Francia poco fa – annuncia dal proprio profilo Facebook il segretario della Lega di Ventimiglia, Andrea Spinosi -. Attenzione mega posto di blocco della gendarmerie e della police national direzione Italia all’ingresso porto di Garavan: controlli in uscita Francia sia verso ponte San Ludovico, che verso ponte San Luigi”. E aggiunge: “La coda verso Ventimiglia inizia dal Casino’ di Mentone. Quindi, almeno quattro chilometri”. E conclude: “non ho potuto fare foto del posto di blocco, perche’ naturalmente i gendarmi me lo hanno impedito. Belin come sono suscettibili, alla faccia della fraternitè”.

