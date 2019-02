26 Febbraio 2019 11:02

Calabria: gli Arcieri Club Lido conquistano due medaglie d’oro e un argento individuale ai Campionati Italiani Indoor di Rimini e sono i nuovi Campioni Italiani

Catanzaro si tinge a tinte tricolori gli Arcieri Club Lido conquistano due medaglie d’oro e un argento individuale ai Campionati Italiani Indoor di Rimini e sono i nuovi Campioni Italiani. Poerio Piterà Francesco, Caroleo Alessandro, Lauritano Andrea, Poerio Piterà Anastasia, Caroleo Roberta e Comì Desirè sono i sei ragazzi d’oro della Società Catanzarese Arcieri Club Lido, oltre ad aver conquistato un ennesima medaglia d’argento ad opera di Francesco Poerio Piterà nel compound Ragazzi Maschile. Sabato Mattina a scendere sul campo di Rimini Fiera sono le due squadre Ragazzi Maschili e Ragazze femminili, la prima nel componud e la seconda nell’arco nudo. Le attese e la tensione in campo era tanta, visto che gli atleti scesi in campo non praticano come divisione principale le discipline compound e arco nudo ma come tutta l’Italia sportiva sa poiché hanno vinto anche in altre competizioni a carattere nazionale tirano tutti nella divisione olimpica. Già dalle prime frecce e dalla prima parte di gara emerge nel compuond una differenza di punti a vantaggio degli arcieri guidati da Giuseppe Messina e Poerio Piterà Edoardo facendo capire che la strada intrapresa e il ritmo di gara erano tali da portarsi a casa il titolo iridato. Infatti a fine gara i punti che separeranno gli arcieri del Club Lido dagli avversari saranno quasi 170. I parziali di gara e l’andamento della stessa fanno ben sperare ad un podio individuale che si concretizza alla fine delle 60 frecce con uno storico argento per tutta la Calabria ad opera di Francesco Poerio Piterà che si porta a casa il titolo di vice campione Italiano. Nel complesso i parziali individuali saranno: Francesco Poerio Piterà 538 punti, Caroleo Alessandro 445 punti e Lauritano Andrea 388 che gli valgono il titolo di Campioni Italiani Compound Ragzzi Maschile. Stesso copione nell’arco nudo ragazze femminili, dove Anastasia Poerio Piterà totalizza 390 punti, Comì Desirè 388 punti e Caroleo Roberta 332 punti con un totale di 1060 che gli consentono di vincere la medaglia d’oro.

La stessa Anastasia che concorreva anche nell’individuale si ferma ai piedi del podio con un buon quarto posto agli individuali. Nella mattinata ha anche gareggiato come arco nudo seniores Poerio Piterà Edoardo che conferma i suoi risultai del momento in un campionato Italiano con un punteggio di tutto rispetto di 510 punti gara. Nel pomeriggio va di scena l’olimpico, qui i nostri ragazzi Poerio Piterà Francesco e Caroleo Alessandro gareggiano nell’individuale da olimpici classe ragazzi. Alla fine delle 60 frecce c’è un’altra soddisfazione, in quanto nonostante avessero gareggiato di mattino nel compound i due atleti non sfigurano in gara, anzi con un tondo 550 Francesco Poerio Piterà si piazza al 5° posto e Caroleo Alessandro con 543 punti al nono. Soddisfazione viene anche dall’altro mister che collabora con la società di Catanzaro Lido, Pasquale Demasi (arco Puteoli) che è il tecnico personale di Comì Desirè. La soddisfazione in casa Club Lido va oltre le normali aspettative, “è storia sportiva quella che si scrive oggi per Catanzaro e per l’intera Calabria, aggiunge il mister Poerio Piterà Edoardo, noi non inventiamo nulla, operiamo e lavoriamo, noi siamo saliti a Rimini con due macchine, abbiamo fatto 2000 Km e ci siamo presi i nostri minuti di Podio. E’ pur vero che il podio è un minuto, ma noi di minuti ne abbiamo totalizzati sette, sei d’oro e uno d’argento, le dichiarazioni dei genitori che hanno accompagnato i loro giovani atleti alla competizione, minuti che segnano la vita sportiva dei nostri ragazzi e segnano pagine di sport per l’intero comprensorio Catanzarese. Oggi abbiamo segnato una pagina di storia sportiva a Catanzaro e in Calabria aggiunge Messina Giuseppe, vogliamo ringraziare chi ci ha sostenuto solo da casa e chi solo ed esclusivamente da casa ci ha fatto sentire il calore che lo sport da, siamo tornati in terra di Calabria con due titoli Italiani e un argento individuale, oseremo dire che abbiamo fatto il Triplete, cosa mai fatta a memoria nostra in questo sport in Calabria. Segnaliamo inoltre che i nostri atleti del compound sono anche reduci di un record Italiano anche questo risultato è il primo in questa divisione e classe in Calabria Vogliamo inoltre ringraziare il nostro presidente Federale Mario Scarzella per la sua sempre calda accoglienza che da ai nostri ragazzi e a tutto lo sport Italiano, segno che la Fitarco italia per noi Arcieri Club Lido è una grande Famiglia sportiva – nota del direttivo di società”.

Valuta questo articolo